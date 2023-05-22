У кремлі підтвердили зустріч лукашенка і путіна 24 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня. УНН. Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко здійснить візит до москви у середу, 24 травня, у рамках якого зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним. Про це заявив прессекретар президента рф дмитро пєсков, пише УНН з посиланням на росЗМІ.
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"Я можу підтвердити дійсно, оскільки планується захід у рамках Вищої Євразійської економічної ради, ми очікуємо, що Лукашенко буде в москві, і президенти матимуть можливість поспілкуватися", - сказав пєсков.
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Раніше лукашенко повідомив, що у середу в москві зустрінеться у Москві з Путіним. За словами президента білорусі, він "мало вірить урядовим доповідям про практичну відсутність проблем" у відносинах між країнами, тому на зустрічі з путіним хоче їх обговорити. У ході візиту вони також обговорять "реалізацію союзних програм", розповів лукашенко.
Нагадаємо
Останній візит білоруського правителя олександра лукашенка до москви був 9 травня.