В кремле подтвердили встречу лукашенко и путина 24 мая

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"Я могу подтвердить действительно, поскольку планируется мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что лукашенко будет в москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться", - сказал песков.

Детали

Ранее лукашенко сообщил, что в среду в москве встретится в москве с путиным. По словам президента беларуси, он "мало верит правительственным докладам о практическом отсутствии проблем" в отношениях между странами, поэтому на встрече с путиным хочет их обсудить. В ходе визита они также обсудят "реализацию союзных программ", рассказал лукашенко.

Напомним

Последний визит белорусского правителя александра лукашенко в москву был 9 мая.