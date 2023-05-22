В кремле подтвердили встречу лукашенко и путина 24 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко совершит визит в москву в среду, 24 мая, в рамках которого встретится с российским диктатором владимиром путиным. Об этом заявил пресс-секретарь президента рф дмитрий песков, пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
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"Я могу подтвердить действительно, поскольку планируется мероприятие в рамках Высшего Евразийского экономического совета, мы ожидаем, что лукашенко будет в москве, и президенты будут иметь возможность пообщаться", - сказал песков.
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Ранее лукашенко сообщил, что в среду в москве встретится в москве с путиным. По словам президента беларуси, он "мало верит правительственным докладам о практическом отсутствии проблем" в отношениях между странами, поэтому на встрече с путиным хочет их обсудить. В ходе визита они также обсудят "реализацию союзных программ", рассказал лукашенко.
Напомним
Последний визит белорусского правителя александра лукашенко в москву был 9 мая.