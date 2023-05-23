“Помирати не збираюсь” - лукашенко розповів про стан власного здоров'я
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Під час наради щодо актуальних питань охорони здоров'я самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко зазначив, що стан його здоров'я задовільний і помирати він не збирається, пише УНН з посиланням на “Пул Первого”.
Цитата
“А якщо хтось думає, що збираються помирати, заспокойтесь. Це не більше, ніж плітки, у телеграм-каналах...
Ви ще будете мучатись зі мною довго”, - заявив лукашенко.
Деталі
На нараді олександр лукашенко заявив, що не мав потрібного часу лікуватись через візити до росії та інші публічні заходи у білорусі. Цим він пояснив чутки про поганий стан здоров'я і відсутність на урочистих заходах на честь державних символів країни.
Нагадаємо
Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко здійснить візит до москви у середу, 24 травня, у рамках якого зустрінеться з російським диктатором володимиром путіним.