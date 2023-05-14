На тлі чуток про стан здоров'я лукашенко не виступив на великому державному святі в мінську
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Білоруський диктатор олександр лукашенко у неділю пропустив урочистості на честь державних символів країни на тлі повідомлень про стан його здоров'я, передає УНН.
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68-річний лідер останні п'ять днів не з'являвся на публіці.
У неділю білорусь вшанувала пам'ять трьох державних символів, включаючи свій прапор та гімн.
Прем’єр-міністр роман головченко, стоячи на центральній площі мінська, під час телевізійної церемонії привітав білорусів від імені диктатора лукашенка.
лукашенко не з'являвся на публіці з вівторка, коли він вирушив до москви, щоб взяти участь в урочистостях з нагоди річниці перемоги СРСР над нацистською Німеччиною 1945 року.
Багато журналістів зазначали, що лукашенко у москві виглядав втомленим і пропустив обід, влаштований путіним на якому були присутні лідери Вірменії та країн Центральної Азії.
Андрій Колесников, репортер кремлівського пулу російської газети «Комерсант», написав, що лукашенко виглядав «нездоровим».
Порушуючи традицію, лукашенко також не звернувся 9 травня до білоруських ветеранів війни.
Додамо
Колишній голова колгоспу перебуває при владі у білорусі з 1994 року. Він виграв шостий термін на виборах 2020 року, які були настільки фальсифікованими, що сотні тисяч вийшли на вулиці на знак протесту.
За допомогою путіна лукашенко придушив історичний протестний рух, ув'язнивши або відправивши у вигнання всіх ключових діячів опозиції.
Коли путін ввів війська до України у лютому 2022 року, лукашенко твердо підтримав кремлівського диктатора. Він дозволив путіну використати білоруську територію як плацдарм для російської інтервенції в Україні та вітав поранених російських солдатів для лікування.