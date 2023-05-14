На фоне слухов о состоянии здоровья лукашенко не выступил на большом государственном празднике в минске
Киев • УНН
КИЕВ. 14 мая. УНН. Белорусский диктатор александр лукашенко в воскресенье пропустил торжества в честь государственных символов страны на фоне сообщений о состоянии его здоровья, передает УНН.
Детали
68-летний лидер последние пять дней не появлялся на публике.
В воскресенье беларусь почтила память трех государственных символов, включая свой флаг и гимн.
Премьер-министр роман головченко, стоя на центральной площади минска, во время телевизионной церемонии поздравил белорусов от имени диктатора лукашенко.
лукашенко не появлялся на публике со вторника, когда он отправился в москву, чтобы принять участие в торжествах по случаю годовщины победы СССР над нацистской Германией в 1945 году.
Многие журналисты отмечали, что лукашенко в москве выглядел уставшим и пропустил обед, устроенный путиным на котором присутствовали лидеры Армении и стран Центральной Азии.
Андрей Колесников, репортер кремлевского пула российской газеты «Коммерсант», написал, что лукашенко выглядел «нездоровым».
Нарушая традицию, лукашенко также не обратился 9 мая к белорусским ветеранам войны.
Добавим
Бывший председатель колхоза находится у власти в беларуси с 1994 года. Он выиграл шестой срок на выборах 2020 года, которые были настолько фальсифицированы, что сотни тысяч вышли на улицы в знак протеста.
С помощью путина лукашенко подавил историческое протестное движение, посадив или отправив в изгнание всех ключевых деятелей оппозиции.
Когда путин ввел войска в Украину в феврале 2022 года, лукашенко твердо поддержал кремлевского диктатора. Он позволил путину использовать белорусскую территорию как плацдарм для российской интервенции в Украине и приветствовал раненых российских солдат для лечения.