Умер экс-гитарист Red Hot Chili Peppers

“Джек принял участие в записи нашего дебютного альбома, а также играл в нашем первом туре по США. Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за хорошие времена, за плохие и всего, что было между”, — написали музыканты.

Информацию о причинах смерти Шермана группа не сообщила.

Группа Red Hot Chili Peppers была создана в 1983 году в штате Калифорния вокалистом Энтони Кидис, басистом Майклом Бэлзари, гитаристом Хиллель Словаком и барабанщиком Джеком Айронсом. За свою карьеру коллектив записал 11 студийных альбомов, получил шесть премий Grammy. Музыканты продали в общей сложности 85 млн своих пластинок, многие из которых занимали верхние строчки музыкальных чартов. Композиции Red Hot Chili Peppers неоднократно использовались в качестве саундтреков к фильмам. В 2012 году группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Напомним, британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет.