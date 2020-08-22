Помер ексгітарист Red Hot Chili Peppers

“Джек взяв участь у записі нашого дебютного альбому, а також грав в нашому першому турі по США. Він був унікальним хлопцем, і ми дякуємо йому за хороші часи, за погані і за все, що було між”, — написали музиканти.

Інформацію про причини смерті Шермана група не повідомила.

Група Red Hot Chili Peppers була створена у 1983 році в штаті Каліфорнія вокалістом Ентоні Кідісом, басистом Майклом Белзарі, гітаристом Хіллель Словаком і барабанщиком Джеком Айронсом. За свою кар’єру колектив записав 11 студійних альбомів, отримав шість премій Grammy. Музиканти продали в цілому 85 млн своїх платівок, багато з яких займали верхні рядки музичних чартів. Композиції Red Hot Chili Peppers неодноразово використовувалися в якості саундтреків до фільмів. У 2012 році група була включена в Зал слави рок-н-ролу.

Нагадаємо, британський музикант, вокаліст популярної в 80-і роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років.