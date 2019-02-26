Помер вокаліст легендарного британського гурту

“Шокований і засмучений новинами про смерть Марка Холліса. Він був генієм в музиці, і для мене було честю і великою удачею грати з ним в одній групі”, — написав Вебб, додавши, що “проривні музичні ідеї” Холліса вплинули на багатьох виконавців його покоління.

Про причини смерті музиканта поки не повідомляється.

Довідка УНН: Група Talk Talk була заснована у 1981 році та розпалася у 1992-му. Широку популярність їй принесли сингли Talk Talk, It’s my life, Such A Shame і Laughing Stock, витримані в жанрі сінті-поп. Згодом колектив багато експериментував, ставши одним із засновників такого музичного напрямку, як построк. У групи вийшло п’ять студійних альбомів.

Нагадаємо, учасник легендарної групи the Monkees Пітер Торк помер на 78-му році життя.