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Помер вокаліст легендарного британського гурту

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Британський музикант, вокаліст популярної в 80-і роки поп-групи Talk Talk Марк Холліс помер у віці 64 років. Про це в понеділок увечері повідомив в своєму Facebook інший учасник колективу, басист Пол Уебб, передає УНН.

“Шокований і засмучений новинами про смерть Марка Холліса. Він був генієм в музиці, і для мене було честю і великою удачею грати з ним в одній групі”, — написав Вебб, додавши, що “проривні музичні ідеї” Холліса вплинули на багатьох виконавців його покоління.

Про причини смерті музиканта поки не повідомляється.

Довідка УНН: Група Talk Talk була заснована у 1981 році та розпалася у 1992-му. Широку популярність їй принесли сингли Talk Talk, It’s my life, Such A Shame і Laughing Stock, витримані в жанрі сінті-поп. Згодом колектив багато експериментував, ставши одним із засновників такого музичного напрямку, як построк. У групи вийшло п’ять студійних альбомів.

Нагадаємо, учасник легендарної групи the Monkees Пітер Торк помер на 78-му році життя.

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