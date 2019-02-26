Умер вокалист легендарной британской группы

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 16402 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 39814 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119636 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122519 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124288 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122452 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154538 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117329 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141277 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145183 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Умер вокалист легендарной британской группы

Умер вокалист легендарной британской группы

Киев  •  УНН

 • 18920 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Британский музыкант, вокалист популярной в восьмидесятые годы поп-группы Talk Talk Марк Холлис умер в возрасте 64 лет. Об этом в понедельник вечером сообщил в своем Facebook другой участник коллектива, басист Пол Уэбб, передает УНН.

“Шокирован и расстроен новостями о смерти Марка Холлиса. Он был гением в музыке, и для меня было честью и большой удачей играть с ним в одной группе”, — написал Уэбб, добавив, что “прорывные музыкальные идеи” Холлиса повлияли на многих исполнителей его поколения.

О причинах смерти музыканта пока не сообщается.

Справка УНН: Группа Talk Talk была основана в 1981 году и распалась в 1992-м. Широкую известность ей принесли синглы Talk Talk, It’s my life, Such A Shame и Laughing Stock, выдержаны в жанре синти-поп. Впоследствии коллектив много экспериментировал, став одним из основателей такого музыкального направления, как построк. У группы вышло пять студийных альбомов.

Напомним, участник легендарной группы the Monkees Питер Торк умер на 78-м году жизни.

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