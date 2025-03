Помер учасник Тhe Monkees Пітер Торк

Басист, він був однаково талановитий і в грі на клавішних, і коли брав на себе обов'язки вокаліста. Про те, що у Торка рак язика, стало відомо 10 років тому, повідомлялося, що він проходив інтенсивні курси променевої терапії.



Важка хвороба не завадила Торку і двом іншим учасникам the Monkees об'єднатися в 2011-му році і відправитися в турне з нагоди 45-ї річниці утворення групи. За цим послідували записи ще двох альбомів.

Про те, що музика і манера виконання Торка вплинула на його творчість, часто говорив знаменитий британський рокер Ноел Галлахер.

Група Тhe Monkees була утворена в середині 60-х. Спочатку так називався серіал, натхненням для якого послужив фільм Вечір важкого дня про групу the Beatles. У серіалі розповідалося про життя молодих музикантів, які тільки починають свій творчий шлях. Загальний тираж альбомів the Monkees за всю історію групи склав більше 65 мільйонів екземплярів.



Нагадаємо, в 2012 році помер вокаліст групи The Monkees Деві Джонс.