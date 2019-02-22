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Умер участник Тhe Monkees Питер Торк

Умер участник Тhe Monkees Питер Торк

Киев  •  УНН

 • 8424 просмотра

КИЕВ. 22 февраля. УНН. Участник легендарной группы the Monkees Питер Торк скончался на 78-м году жизни.Об этом сообщает УНН со ссылкой на Еuronews. 

Басист, он был одинаково талантлив и в игре на клавишных, и когда брал на себя обязанности вокалиста. О том, что у Торка рак языка, стало известно 10 лет назад, сообщалось, что он проходил интенсивные курсы лучевой терапии.

Тяжелая болезнь не помешала Торку и двум другим участникам the Monkees объединиться в 2011-м году и отправиться в турне по случаю 45-ой годовщины образования группы. За этим последовали записи еще двух альбомов.

О том, что музыка и манера исполнения Торка повлияла на его творчество, часто говорил знаменитый британский рокер Ноэл Галлахэр.

Группа Тhe Monkees была образована в середине 60-х. Поначалу так назывался сериал, вдохновением для которого послужил фильм Вечер трудного дня о группе the Beatles. В сериале рассказывалось о жизни молодых музыкантов, которые только начинают свой творческий путь. Общий тираж альбомов the Monkees за всю историю группы составил более 65 миллионов экземпляров.

Напомним, в 2012 году умер вокалист группы The Monkees Дэви Джонс.

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