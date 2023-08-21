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Полтавщина готовится к сложной зиме - разработаны графики отключений электроэнергии

Киев • УНН

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КИЕВ. 21 августа. УНН. Полтавщина готовится к сложной зиме и возможному дефициту электроэнергии, сообщил председатель ОВА Дмитрий Лунин, передает УНН.

Детали

"В целом уровень подготовки – 70%. В области продолжается реконструкция семи котельных, а также сетей теплоснабжения. Кроме того, строят еще три котельные", - сообщил Лунин.

По словам главы ОВА, разработаны графики отключений электроэнергии, которые рассчитаны на шесть очередей. И графики ограничения для промышленных потребителей. К работе готовы 12 модульных котельных. Работа продолжается.

Дополнение

В рамках подготовки к новому отопительному сезону в условиях войны, в Министерстве защиты окружающей среды отметили, что лесоводы уже заготовили более полутора миллионов кубометров дров, при потенциальной необходимости в 4 миллиона кубометров.

На складах тепловых электростанций и теплоэлектроцентралей накоплено 1,4 миллиона тонн угля, что на 100 тысяч меньше, чем утверждено в плане - 1,5 миллиона тонн. Об этом на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг сообщил первый заместитель Министра энергетики Юрий Власенко.

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Добыча и закачка газа в украинские подземные хранилища происходят согласно наработанному графику, более того - Украина наращивает темпы добычи и успеет заполнить газохранилища до отопительного сезона. Сообщил министр энергетики Герман Галущенко

В целом по Украине уже выполнено от 60% до 80% работ по подготовке к отопительному сезону, в зависимости от типа энергообъектов. Особое внимание уделяется защите оборудования и координации действий власти, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, вызванных возможными обстрелами, рассказал председатель правления НЭК «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

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