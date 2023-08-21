Полтавщина готується до складної зими - розроблені графіки відключень електроенергії
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Полтавщина готується до складної зими й можливого дефіциту електроенергії, повідомив голова ОВА Дмитро Лунін, передає УНН.
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"Загалом рівень підготовки – 70%. В області триває реконструкція семи котелень, а також мереж теплопостачання. Крім того, будують іще три котельні", - повідомив Лунін.
За словами очільника ОВА, розроблені графіки відключень електроенергії, які розраховані на шість черг. І графіки обмеження для промислових споживачів. До роботи готові 12 модульних котелень. Робота триває.
Доповнення
В рамках підготовки до нового опалювального сезону в умовах війни, у Міндовкіллі зазначили, що лісівники вже заготовили понад півтора мільйона кубометрів дров, при потенційній необхідності у 4 мільйони кубометрів.
На складах теплових електростанцій та теплоелектроцентралей накопичено 1,4 мільйона тонн вугілля, що на 100 тисяч менше, ніж затверджено у плані - 1,5 мільйона тонн. Про це на засіданні комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повідомив перший заступник Міністра енергетики Юрій Власенко.
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Видобуток та закачування газу в українські підземні сховища відбуваються згідно з напрацьованим графіком, щобільше - Україна нарощує темпи видобутку і встигне заповнити газосховища до опалювального сезону. Повідомив міністр енергетики Герман Галущенко
Загалом по Україні вже виконано від 60% до 80% робіт з підготовки до опалювального сезону, залежно від типу енергооб'єктів. Особлива увага приділяється захисту обладнання та координації дій влади, енергетиків та споживачів під час надзвичайних ситуацій, викликаних можливими обстрілами, розповів голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький.
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