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Польская Amnesty International осудила действия РФ в Украине после отчета организации

Польская Amnesty International осудила действия РФ в Украине после отчета организации

Киев • УНН

 • 196101 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. В польском офисе Amnesty International выразили осуждение действиям РФ в Украине после отчета организации. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт организации.

Цитата

"С первых дней агрессии России против Украины российские войска совершают бесчеловечные нападения не только на отдельные гражданские объекты, но и на многомиллионные города, небольшие городки и села, часто населенные только мирными жителями. ВСУ, при поддержке демократических стран всего мира, включая Польшу, защищаются от жестокого и несправедливого нападения, воюя в неравных условиях, навязанных агрессором».

Детали

В компании заявили, что основными принципами деятельности нашей организации являются независимость, беспристрастность и обоснованность.

"Мы знаем, что в условиях оборонной войны – прямого вооруженного столкновения с силами вторжения – возникают ситуации, когда близость боевых действий усложняет обеспечение безопасности гражданского населения. Поэтому мы постоянно призываем максимально защитить их в любой ситуации", – добавили в ведомстве.

Amnesty International постоянно документирует, среди прочего, случаи расстрелов, пыток, изнасилований и грабежей, совершенных русскими солдатами и наемниками, которые сравняли украинские города.

Добавим

Директор украинского офиса Amnesty International сообщила об увольнении.

Контекст

Неправительственная организация Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.

Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании фальшивого баланса".

Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".

"Не позволим поносить нашу армию", – с таким комментарием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.

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