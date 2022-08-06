Польская Amnesty International осудила действия РФ в Украине после отчета организации
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. В польском офисе Amnesty International выразили осуждение действиям РФ в Украине после отчета организации. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт организации.
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"С первых дней агрессии России против Украины российские войска совершают бесчеловечные нападения не только на отдельные гражданские объекты, но и на многомиллионные города, небольшие городки и села, часто населенные только мирными жителями. ВСУ, при поддержке демократических стран всего мира, включая Польшу, защищаются от жестокого и несправедливого нападения, воюя в неравных условиях, навязанных агрессором».
Детали
В компании заявили, что основными принципами деятельности нашей организации являются независимость, беспристрастность и обоснованность.
"Мы знаем, что в условиях оборонной войны – прямого вооруженного столкновения с силами вторжения – возникают ситуации, когда близость боевых действий усложняет обеспечение безопасности гражданского населения. Поэтому мы постоянно призываем максимально защитить их в любой ситуации", – добавили в ведомстве.
Amnesty International постоянно документирует, среди прочего, случаи расстрелов, пыток, изнасилований и грабежей, совершенных русскими солдатами и наемниками, которые сравняли украинские города.
Добавим
Директор украинского офиса Amnesty International сообщила об увольнении.
Контекст
Неправительственная организация Amnesty International в своем отчете заявила, что украинские военные подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах.
Украинская сторона моментально отреагировала на такое заявление.
Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал это как "участие в российской кампании по дезинформации и пропаганде".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что "организация Amnesty International – не о поиске и донесении правды, а о создании фальшивого баланса".
Владимир Зеленский отметил, что организация "хочет переложить ответственность за преступления с агрессора на жертву".
"Не позволим поносить нашу армию", – с таким комментарием выступил министр обороны Украины Алексей Резников.