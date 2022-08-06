Польська Amnesty International засудила дії РФ в Україні після звіту організації
Київ • УНН
КИЇВ. 6 серпня. УНН. У польському офісі Amnesty International висловили осуд діям РФ в Україні після звіту організації. Про це інформує УНН з посиланням на сайт організації.
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"З перших днів агресії Росії проти України російські війська вчиняють нелюдські напади не лише на окремі цивільні об’єкти, а й на багатомільйонні міста, невеликі містечка та села, часто населені лише мирними жителями. ЗСУ, за підтримки демократичних країн усього світу, включно з Польщею, захищаються від жорстокого і несправедливого нападу, воюючи в нерівних умовах, нав’язаних агресором".
Деталі
В компанії заявили, що основними принципами діяльності нашої організації є незалежність, неупередженість та обґрунтованість.
"Ми знаємо, що в умовах оборонної війни – прямого збройного зіткнення з силами вторгнення – виникають ситуації, коли близькість бойових дій ускладнює забезпечення безпеки цивільного населення. Тому ми постійно закликаємо максимально захистити їх у будь-якій ситуації", – додали у відомстві.
Amnesty International постійно документує, серед іншого, випадки розстрілів, тортур, зґвалтувань і грабежів, вчинених російськими солдатами та найманцями, які зрівняли українські міста.
Додамо
Директорка українського офісу Amnesty International повідомила про звільнення.
Контекст
Неурядова організація Amnesty International у своєму звіті заявила, що українські військові наражають на небезпеку громадянське населення, створюючи бази та розміщуючи озброєння в житлових районах, зокрема школах і лікарнях.
Українська сторона моментально відреагувала на таку заяву.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував це як "участь у російській кампанії з дезінформації та пропаганди".
Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що "організація Amnesty International - не про пошук і донесення правди, а про створення фальшивого балансу".
Володимир Зеленський зазначив, що організація "хоче перекласти відповідальність за злочини з агресора на жертву".
"Не дозволимо паплюжити нашу армію", – з таким коментарем виступив міністр оборони України Олексій Резніков.