Польша запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Сейм Польши принял закон, запрещающий продажу всех видов электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщает RMF FM, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что закон еще должен одобрить польский Сенат.

Согласно документу, запрещается продажа всех электронных сигарет, в том числе безникотиновых, запасных контейнеров и никотиновых пакетиков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Закон также предусматривает запрет на продажу никотиновых пакетиков лицам, не достигшим 18 лет, а также на их продажу в помещениях учреждений здравоохранения, школ и учебных заведений, спортивных и развлекательных заведений, в торговых автоматах и системах самообслуживания - отмечает издание.

Кроме того, законом вводится запрет на продажу безникотиновых электронных сигарет и никотиновых пакетиков на расстоянии, в том числе через интернет, и запрет на их рекламу.

Напомним

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