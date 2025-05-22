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Польша запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Сейм Польши принял закон о запрете продажи всех видов электронных сигарет лицам до 18 лет. Закон также запрещает продажу электронных сигарет и никотиновых пакетов через интернет.

Польша запретила продажу электронных сигарет несовершеннолетним

Сейм Польши принял закон, запрещающий продажу всех видов электронных сигарет несовершеннолетним. Об этом сообщает RMF FM, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что закон еще должен одобрить польский Сенат.

Согласно документу, запрещается продажа всех электронных сигарет, в том числе безникотиновых, запасных контейнеров и никотиновых пакетиков лицам, не достигшим 18-летнего возраста.

Закон также предусматривает запрет на продажу никотиновых пакетиков лицам, не достигшим 18 лет, а также на их продажу в помещениях учреждений здравоохранения, школ и учебных заведений, спортивных и развлекательных заведений, в торговых автоматах и системах самообслуживания

- отмечает издание.

Кроме того, законом вводится запрет на продажу безникотиновых электронных сигарет и никотиновых пакетиков на расстоянии, в том числе через интернет, и запрет на их рекламу.

Напомним

С 1 января 2025 года в Украине заработал новый порядок лицензирования торговли горючим, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет.

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Вадим Хлюдзинский

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