Нові правила ліцензування торгівлі алкоголем та тютюном з 2025 року: як вони працюватимуть

З 1 січня 2025 року в Україні впроваджується новий порядок ліцензування торгівлі пальним, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет. Для роздрібної торгівлі плата за ліцензії справлятиметься щоквартально рівними частинами, тоді як для оптової — щорічно. Державна податкова служба оприлюднила розміри платежів на 2025 рік, передає УНН.

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27 липня 2024 року чинності набув Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального", який змінює порядок видачі ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями, тютюновими виробами, а також рідинами для електронних сигарет.

Ці зміни стосуються як нових ліцензій, так і продовження дії вже існуючих.

Підприємцям слід враховувати, що до кінця 2024 року видача та продовження ліцензій здійснюватимуться за старими правилами, передбаченими Законом України № 481/95-ВР "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Вартість ліцензії залишатиметься такою, як це визначено ст. 15 закону. Суб’єкти господарювання, які подають заяви на видачу або продовження діючих ліцензій, мають надати відповідні документи про оплату чергового платежу.

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Зокрема Головне управління ДПС у Києві повідомляє, що видача або продовження діючих ліцензій на підакцизну продукцію, що передбачають щоквартальну сплату, в подальшому прийматимуться тільки за умови сплати виключно квартального платежу з доданням до заяв відповідних платіжних документів.

Також, варто зауважити, що з 01 січня 2025 року такі ліцензії надаються безстроково, а плата за них справляється щоквартально рівними частинами.

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Крім того, підприємці зобов'язані забезпечити сплату чергової річної плати або щоквартальної частини річної плати за надану ліцензію до початку кожного наступного річного (квартального) періоду та повідомити відповідний орган ліцензування про внесення чергового платежу за ліцензію в паперовій або в електронній формі у порядку, із зазначенням коду класифікації доходів бюджету, суми внесеного платежу, номера і дати платіжної інструкції, що підтверджує внесення річної плати або щоквартальної частини річної плати за відповідну ліцензію.