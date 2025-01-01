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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Новые правила лицензирования торговли алкоголем и табаком с 2025 года: как они будут работать

Новые правила лицензирования торговли алкоголем и табаком с 2025 года: как они будут работать

Киев  •  УНН

 • 7209 просмотра

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В Украине с 1 января 2025 года вводится новый порядок лицензирования торговли подакцизными товарами.

С 1 января 2025 года в Украине вводится новый порядок лицензирования торговли горючим, алкогольными напитками, табачными изделиями и жидкостями для электронных сигарет. Для розничной торговли плата за лицензии будет взиматься ежеквартально равными частями, в то время как для оптовой - ежегодно. Государственная налоговая служба обнародовала размеры платежей на 2025 год, сообщает УНН.

Детали 

27 июля 2024 года вступил в силу Закон Украины "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего", который меняет порядок выдачи лицензий на розничную торговлю алкогольными напитками, табачными изделиями, а также жидкостями для электронных сигарет.

Эти изменения касаются как новых лицензий, так и продления действия уже существующих.

Предпринимателям следует учитывать, что до конца 2024 года выдача и продление лицензий будут осуществляться по старым правилам, предусмотренным Законом Украины № 481/95-ВР "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, спиртовых дистиллятов, алкогольных напитков, табачных изделий, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

Стоимость лицензии останется такой, как это определено ст. 15 закона. Субъекты хозяйствования, подающие заявления на выдачу или продление действующих лицензий, должны предоставить соответствующие документы об оплате очередного платежа.

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В частности, Главное управление ГНС в Киеве сообщает, что выдача или продление действующих лицензий на подакцизную продукцию, предусматривающих ежеквартальную оплату, в дальнейшем будут приниматься только при условии оплаты исключительно квартального платежа с приложением к заявлениям соответствующих платежных документов.

Также следует отметить, что с 1 января 2025 года такие лицензии предоставляются бессрочно, а плата за них взимается ежеквартально равными частями.

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Кроме того, предприниматели обязаны обеспечить уплату очередного годового платежа или ежеквартальной части годового платежа за предоставленную лицензию до начала каждого следующего годового (квартального) периода и сообщить соответствующий орган лицензирования о внесении очередного платежа за лицензию в бумажной или электронной форме в порядке, с указанием кода классификации доходов бюджета, суммы внесенного платежа, номера и даты платежного поручения, подтверждающего внесение годового платежа или ежеквартальной части годового платежа за соответствующую лицензию.  

Алина Волянская

Алина Волянская

Экономика
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