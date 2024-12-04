Рада одобрила повышение акциза на сигареты со следующего года: сколько будут стоить
Киев • УНН
Верховная Рада приняла закон о повышении акцизного налога на табачные изделия. Стоимость пачки сигарет вырастет примерно на 40 гривен, а бюджет получит более 20 млрд грн.
Верховная Рада приняла законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия. Стоимость пачки сигарет со следующего вырастет примерно на 40 гривен. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк, передает УНН.
"Рада одобрила в целом №11090 о повышении акцизного налога на табачные изделия. ЗА- 237", - написал Железняк.
По его словам, в следующем году пачка сигарет вырастет на примерно 40 грн. может больше, так как акцизы этим законом будут привязаны к Евро и постепенно приближаться в своем объеме к минимальным требованиям ЕС, добавил нардеп.
Дополнение
Ранее Железняк писал, что в следующем году повышение акциза на табачные выборы принесет государству более 20 млрд грн.
Напомним
Верховная Рада в июне поддержала в первом чтении законопроект о повышении акцизного налога на табачные изделия. Акциз на сигареты привязывают к евро, а не гривне и предполагается, что в 2025-м году акциз вырастет на +23%, а затем 2026-2028 годах будет по +5%.