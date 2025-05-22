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Польща заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Київ • УНН

 • 102 перегляди

Сейм Польщі ухвалив закон про заборону продажу всіх видів електронних сигарет особам до 18 років. Закон також забороняє продаж електронних сигарет і нікотинових пакетів через інтернет.

Польща заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Сейм Польщі ухвалив закон, яким забороняється продаж всіх видів електронних сигарет неповнолітнім. Про це повідомляє RMF FM, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що закон ще має схвалити польський Сенат.

Згідно з документом, забороняється продаж усіх електронних сигарет, у тому числі безнікотинових, запасних контейнерів та нікотинових пакетиків особам, які не досягли 18-річного віку.

Закон також передбачає заборону на продаж нікотинових пакетиків особам, які не досягли 18 років, а також на їх продаж у приміщеннях закладів охорони здоров'я, шкіл та навчальних закладів, спортивних та розважальних закладів, у торгових автоматах та системах самообслуговування

- зазначає видання.

Крім того, законом вводиться заборона на продаж безнікотинових електронних сигарет і нікотинових пакетиків на відстані, в тому числі через інтернет, і заборону на їхню рекламу.

Нагадаємо

З 1 січня 2025 року в Україні запрацював новий порядок ліцензування торгівлі пальним, алкогольними напоями, тютюновими виробами та рідинами для електронних сигарет.

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Вадим Хлюдзинський

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