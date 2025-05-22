Польща заборонила продаж електронних сигарет неповнолітнім

Сейм Польщі ухвалив закон, яким забороняється продаж всіх видів електронних сигарет неповнолітнім. Про це повідомляє RMF FM, інформує УНН.

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Зазначається, що закон ще має схвалити польський Сенат.

Згідно з документом, забороняється продаж усіх електронних сигарет, у тому числі безнікотинових, запасних контейнерів та нікотинових пакетиків особам, які не досягли 18-річного віку.

Закон також передбачає заборону на продаж нікотинових пакетиків особам, які не досягли 18 років, а також на їх продаж у приміщеннях закладів охорони здоров'я, шкіл та навчальних закладів, спортивних та розважальних закладів, у торгових автоматах та системах самообслуговування - зазначає видання.

Крім того, законом вводиться заборона на продаж безнікотинових електронних сигарет і нікотинових пакетиків на відстані, в тому числі через інтернет, і заборону на їхню рекламу.

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