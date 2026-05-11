Польша выясняет, как разыскиваемый экс-министр Зёбро попал в США

Польша постарается получить ответ на вопрос о том, как экс-министр, разыскиваемый по делу о закупках программного обеспечения, оказался в США. Об этом пишет Reuters со ссылкой на представителя Министерства иностранных дел Польши Мацея Вевира, передает УНН.

Мы обратимся как к Соединенным Штатам, так и к Венгрии с просьбой предоставить правовые и фактические основания, на которых Збигнев Зебро покинул территорию Венгрии — заявил Вевир.

По его словам, Варшава постарается узнать, какой именно документ позволил Зебро приехать в США.

Мы надеемся, что эта ситуация будет разрешена и что она не повлияет на очень хорошие отношения между Соединенными Штатами и Польшей — добавил Вевир.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зебро, скрывающийся от правосудия, предположительно находится в США благодаря визе, полученной от президента Дональда Трампа после бегства из Венгрии.

Дело Pegasus — громкий политический скандал в Польше, связанный с возможным незаконным использованием шпионского программного обеспечения во время правления партии "Право и справедливость". Действующие власти расследуют, применялось ли ПО для слежки за политическими оппонентами, в то время как в партии эти обвинения отрицают.

По данным Европарламента, предыдущее правительство Польши потратило около 25 млн злотых на приобретение системы Pegasus, которая могла использоваться для прослушивания мобильных телефонов по меньшей мере десяти политиков и бизнесменов.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что располагает доказательствами использования шпионского программного обеспечения, отмечая, что количество лиц, которые могли стать объектами слежки, является значительным.

В январе 2024 года Сейм Польши создал следственную комиссию для расследования возможной слежки за оппозиционными политиками с помощью Pegasus в период правления "Права и справедливости". Комиссия проверяет законность и обоснованность использования системы правительством, спецслужбами и полицией в период с 16 ноября 2015 года по 20 ноября 2023 года.

В конце сентября 2025 года один из фигурантов дела, Зебро, был задержан в варшавском аэропорту.