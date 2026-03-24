Польша выдала Украине подозреваемого в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и убийстве ее матери - Генпрокурор

Киев • УНН

 • 1956 просмотра

Из Польши экстрадирован мужчина по подозрению в убийстве экс-жены и падчерицы в оккупированном Херсоне. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей.

Из Польши в Украину экстрадирован подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и убийстве ее матери, сообщил во вторник Генеральный прокурор Руслан Кравченко в соцсетях, пишет УНН.

Из Польши экстрадирован херсонец, подозреваемый в изнасиловании и убийстве 7-летней девочки и убийстве ее матери

- сообщил Кравченко.

Детали

По данным Генпрокурора, преступление произошло в июле 2022 года в оккупированном Херсоне. "40-летняя женщина с ребенком приехала к бывшему мужу, надеясь на более безопасные условия. Вместо этого 41-летний хозяин убил своих экс-жену и падчерицу. Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что перед смертью девочка стала жертвой изнасилования", - сообщил он.

После содеянного подозреваемый, как отметил Генпрокурор, покинул город через неподконтрольные Украине территории и длительное время скрывался за границей. В марте 2025 года правоохранители заочно сообщили ему о подозрении и объявили в международный розыск.

"Благодаря длительному сотрудничеству с иностранными партнерами подозреваемый был задержан в Польше. 19 марта 2026 года его экстрадировали в Украину. По ходатайству прокуроров суд избрал мужчине меру пресечения – содержание под стражей", - подчеркнул Кравченко.

Фигуранту инкриминируют умышленное убийство двух лиц и изнасилование малолетнего ребенка (п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 УК Украины). Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

Экстрадиция остается одним из ключевых инструментов обеспечения принципа неотвратимости наказания. С начала 2026 года в Украину экстрадированы три человека из Бельгии, Германии и Польши. В то же время Украина выполняет международные обязательства и в этом году удовлетворила запросы на выдачу правонарушителей в Бельгию, Чехию и Австрию. Работа с международными партнерами продолжается. Виновные должны отвечать по закону. Работаем дальше

- подчеркнул Генпрокурор.

