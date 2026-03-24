Польща видала Україні підозрюваного у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері - Генпрокурор

Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Опікуни, прийомні батьки чи ДБСТ: хто може доглядати дітей без батьківської опіки
У Львові чоловік вивісив прапор України на балконі квартири, пошкодженої "шахедом"
Великодній кошик дорожчає другий рік поспіль: економіст пояснив причини
У Молдові запроваджують надзвичайний стан у енергетиці – що відбувається у країні
Кабмін присвоїв ранг директору НАБУ в розпал корупційного скандалу з фіктивним батьківством
Балістичні "Сапсан" і FP-7 - як Україна будує нову ракетну силу
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Чи готують Раду до тривалої війни - нардепи пояснили ситуацію
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Засідання Верховної Ради 25 березня може не бути через погрози побиття депутатів24 березня, 09:06 • 41246 перегляди
Суд продовжив арешт та відсторонив від посади лікаря у справі про смерть Аднана КіванаPhoto24 березня, 10:02 • 64910 перегляди
МОН України оприлюднило нові правила вступу у 2026 році - що міняється для абітурієнтів24 березня, 10:20 • 41866 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56125 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 37924 перегляди
Публікації
Україна під найдовшою повітряною атакою: експерт прокоментував нову ворожу стратегію та чого чекати далі
Ексклюзив
18:45 • 1146 перегляди
Туберкульоз - з якими симптомами звертатися до лікаря, де отримати лікування та як вакцинувати дитинуPhoto15:18 • 19272 перегляди
Лізинг під прицілом: як в Україні намагаються обкласти податками операції за кордоном і застосувати подвійне оподаткування
Ексклюзив
13:42 • 40047 перегляди
Часткове зняття санкцій США з білорусі - велика проблема чи позитив для України
Ексклюзив
24 березня, 12:48 • 37196 перегляди
Недосконалість законодавства стримує масштабування Defence City - позиція експертів 24 березня, 11:15 • 56118 перегляди
Польща видала Україні підозрюваного у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері - Генпрокурор

Київ • УНН

 • 4576 перегляди

З Польщі екстрадовано чоловіка за підозрою у вбивстві ексдружини та падчерки в окупованому Херсоні. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді варти.

Польща видала Україні підозрюваного у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері - Генпрокурор

З Польщі до України екстрадовано підозрюваного у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

З Польщі екстрадовано херсонця, якого підозрюють у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері

- повідомив Кравченко.

Деталі

За даними Генпрокурора, злочин стався у липні 2022 року в окупованому Херсоні. "40-річна жінка з дитиною приїхала до колишнього чоловіка, сподіваючись на безпечніші умови. Натомість 41-річний господар вбив своїх ексдружину та падчерку. Судово-медична експертиза підтвердила, що перед смертю дівчинка стала жертвою зґвалтування", - повідомив він.

Після скоєного підозрюваний, як зазначив Генпрокурор, покинув місто через непідконтрольні Україні території та тривалий час переховувався за кордоном. У березні 2025 року правоохоронці заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

"Завдяки тривалій співпраці з іноземними партнерами підозрюваного затримали у Польщі. 19 березня 2026 року його екстрадували до України. За клопотанням прокурорів суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою", - наголосив Кравченко.

Фігуранту інкримінують умисне вбивство двох осіб та зґвалтування малолітньої дитини (п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Екстрадиція залишається одним із ключових інструментів забезпечення принципу невідворотності покарання. З початку 2026 року до України екстрадовано трьох осіб із Бельгії, Німеччини та Польщі. Водночас Україна виконує міжнародні зобов’язання та цьогоріч задовольнила запити на видачу правопорушників до Бельгії, Чехії та Австрії. Робота з міжнародними партнерами триває. Винні мають відповідати за законом. Працюємо далі

- підкреслив Генпрокурор.

Кримінального авторитета екстрадували в Україну: йому загрожує до 10 років в'язниці08.12.25, 12:51 • 4322 перегляди

Юлія Шрамко

Кримінал
Руслан Кравченко
Україна
Польща