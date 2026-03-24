Польща видала Україні підозрюваного у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері - Генпрокурор

З Польщі до України екстрадовано підозрюваного у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

З Польщі екстрадовано херсонця, якого підозрюють у зґвалтуванні й убивстві 7-річної дівчинки та вбивстві її матері

За даними Генпрокурора, злочин стався у липні 2022 року в окупованому Херсоні. "40-річна жінка з дитиною приїхала до колишнього чоловіка, сподіваючись на безпечніші умови. Натомість 41-річний господар вбив своїх ексдружину та падчерку. Судово-медична експертиза підтвердила, що перед смертю дівчинка стала жертвою зґвалтування", - повідомив він.

Після скоєного підозрюваний, як зазначив Генпрокурор, покинув місто через непідконтрольні Україні території та тривалий час переховувався за кордоном. У березні 2025 року правоохоронці заочно повідомили йому про підозру та оголосили у міжнародний розшук.

"Завдяки тривалій співпраці з іноземними партнерами підозрюваного затримали у Польщі. 19 березня 2026 року його екстрадували до України. За клопотанням прокурорів суд обрав чоловіку запобіжний захід – тримання під вартою", - наголосив Кравченко.

Фігуранту інкримінують умисне вбивство двох осіб та зґвалтування малолітньої дитини (п. п. 1, 2, 10 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 152 КК України). Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

Екстрадиція залишається одним із ключових інструментів забезпечення принципу невідворотності покарання. З початку 2026 року до України екстрадовано трьох осіб із Бельгії, Німеччини та Польщі. Водночас Україна виконує міжнародні зобов’язання та цьогоріч задовольнила запити на видачу правопорушників до Бельгії, Чехії та Австрії. Робота з міжнародними партнерами триває. Винні мають відповідати за законом. Працюємо далі