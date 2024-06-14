Киев • УНН
Польша и страны-союзники ночью подняли в воздух военную авиацию из-за новой комбинированной воздушной атаки России на Украину с применением крылатых ракет и беспилотников "Шахид", нацеленных на западные регионы.
Польша и союзные страны подняли в воздух военную авиацию этой ночью из-за новой комбинированной воздушной атаки российских оккупантов по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.
Детали
В своем заявлении польские военные сообщили, что их самолеты и самолеты союзников начали патрулирование в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.
Это была еще одна напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносила удары крылатыми ракетами и беспилотниками типа шахед по объектам на западной территории Украины
Польские военные отметили, что подобная активность российской авиации была зафиксирована в ночь на 12 июня во время ударов по западным областям Украины.
Оперативное командование ВС Польши также добавило, что были начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и что они продолжают внимательно следить за ситуацией.
Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине12 июня 2024, 01:19 • 125650 просмотров