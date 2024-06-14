Польша и союзные страны подняли в воздух военную авиацию этой ночью из-за новой комбинированной воздушной атаки российских оккупантов по Украине. Об этом сообщает Оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.

Детали

В своем заявлении польские военные сообщили, что их самолеты и самолеты союзников начали патрулирование в воздушном пространстве Польши, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны.

Это была еще одна напряженная ночь для всей системы противовоздушной обороны Польши из-за активности дальней авиации Российской Федерации, которая наносила удары крылатыми ракетами и беспилотниками типа шахед по объектам на западной территории Украины говорится в заявлении.

Польские военные отметили, что подобная активность российской авиации была зафиксирована в ночь на 12 июня во время ударов по западным областям Украины.

Оперативное командование ВС Польши также добавило, что были начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и что они продолжают внимательно следить за ситуацией.

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