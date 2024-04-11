Польша подняла в воздух F-16 на фоне российских ракетных ударов по Украине

Польша подняла в воздух истребителей F-16 из-за интенсивного ракетного обстрела Украины со стороны рф. Об этом сообщает Оперативное командование ВС Польши, передает УНН.

Обращаем внимание, что польские и союзные самолеты работают в воздушном пространстве, что может привести к повышенному уровню шума, особенно в юго-восточной части страны. Сегодня ночью наблюдается интенсивная деятельность дальней авиации российской федерации, связанная с нанесением ракетных ударов по объектам, расположенным на территории Украины. Начаты все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши, и DO RSZ постоянно мониторит ситуацию.