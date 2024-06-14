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Польща підняла військові літаки через чергову комбіновану атаку РФ по Україні

Польща підняла військові літаки через чергову комбіновану атаку РФ по Україні

Київ • УНН

 • 115937 перегляди

Польща та країни-союзники вночі підняли в повітря військову авіацію через нову комбіновану повітряну атаку Росії на Україну із застосуванням крилатих ракет і безпілотників «Шахід», націлених на західні регіони.

Польща та союзні країни підняли в повітря військову авіацію цієї ночі через нову комбіновану повітряну атаку російських окупантів по Україні. Про це повідомляє Оперативне командування Збройних сил Польщі, передає УНН.

Деталі

У своїй заяві польські військові повідомили, що їхні літаки та літаки союзників розпочали патрулювання в повітряному просторі Польщі, що може призвести до підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни.

Це була ще одна напружена ніч для всієї системи протиповітряної оборони Польщі через активність дальньої авіації Російської Федерації, яка завдавала ударів крилатими ракетами і безпілотниками типу шахед по об'єктах на західній території України

йдеться в заяві.

Польські військові зазначили, що подібна активність російської авіації була зафіксована в ніч на 12 червня під час ударів по західних областях України.

Оперативне командування ЗС Польщі також додало, що було розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, і що вони продовжують уважно стежити за ситуацією.

Польща підняла в повітря F-16 на тлі російських ракетних ударів по Україні12.06.24, 04:19 • 125810 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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