Польща підняла в повітря F-16 на тлі російських ракетних ударів по Україні

Польща підняла у повітря винищувачів F-16 через інтенсивний ракетний обстріл України з боку рф. Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.

Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі. Сьогодні вночі ми спостерігаємо за діяльністю дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів крилатими ракетами та безпілотними літальними комплексами типу ШАХЕД по об’єктах, розташованих, у тому числі, на західній території України. Остання така посилена активність російської авіації, під час якої були нанесені удари по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року.

Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією