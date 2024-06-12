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Польща підняла в повітря F-16 на тлі російських ракетних ударів по Україні

Польща підняла в повітря F-16 на тлі російських ракетних ударів по Україні

Київ • УНН

 • 125810 перегляди

Польща запустила винищувачі F-16 у відповідь на інтенсивні ракетні атаки рф по Україні.

Польща підняла у повітря винищувачів F-16 через інтенсивний ракетний обстріл України з боку рф. Про це повідомляє Оперативне командування ЗС Польщі, передає УНН.    

Звертаємо увагу, що у південно-східній частині країни можливе підвищення рівня шуму, пов’язаного з початком польотів польських та союзницьких літаків у нашому повітряному просторі. Сьогодні вночі ми спостерігаємо за діяльністю дальньої авіації російської федерації, яка завдає ударів крилатими ракетами та безпілотними літальними комплексами типу ШАХЕД по об’єктах, розташованих, у тому числі, на західній території України. Остання така посилена активність російської авіації, під час якої були нанесені удари по західній Україні, була зафіксована в ніч з 6 на 7 червня цього року. 
Розпочато всі необхідні процедури для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, а Оперативне командування RSZ постійно стежить за ситуацією

- Оперативне командування ЗС Польщі.

У столиці та низці областей оголошено повітряну тривогу12.06.24, 03:00 • 35291 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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