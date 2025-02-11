Польша подняла военные самолеты из-за массированной атаки рф на Украину
Киев • УНН
Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило об активизации военной авиации. Причиной стала массированная вражеская атака на территорию Украины.
Польша активизировала военную авиацию. Самолеты поднялись из-за массированной российской атаки на Украину. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.
Внимание, в связи с нападением российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать авиация Польши и союзников.
Согласно действующему порядку, оперативный командующий РСЗ задействовал все имеющиеся у него силы и средства, дежурные истребительные пары сведены, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожаемым территориям.
Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию
рф нанесла ночной удар по газовой инфраструктуре: в Украине применяют экстренные обесточивания - Галущенко11.02.25, 06:59 • 14011 просмотров