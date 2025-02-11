Польша подняла военные самолеты из-за массированной атаки рф на Украину

Польша активизировала военную авиацию. Самолеты поднялись из-за массированной российской атаки на Украину. Об этом сообщает оперативное командование Вооруженных сил Польши, передает УНН.

Внимание, в связи с нападением российской федерации, которая наносит удары по объектам, расположенным на территории Украины, в нашем воздушном пространстве начала действовать авиация Польши и союзников.

Согласно действующему порядку, оперативный командующий РСЗ задействовал все имеющиеся у него силы и средства, дежурные истребительные пары сведены, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в наивысшее состояние готовности. Принятые меры направлены на обеспечение безопасности на прилегающих к угрожаемым территориям.

Оперативное командование Вооруженных Сил контролирует ситуацию, а подчиненные ему силы и средства находятся в полной готовности к немедленному реагированию