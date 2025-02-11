Польща підняла військові літаки через масовану атаку рф на Україну

Польща активізувала військову авіацію. Літаки здійнялися через масовану російську атаку на Україну. Про це повідомляє оперативне командування Збройних сил Польщі, передає УНН.

Увага, у зв’язку з нападом російської федерації, яка завдає ударів по об’єктах, розташованих на території України, в нашому повітряному просторі почала діяти авіація Польщі та союзників.

Згідно з чинним порядком, оперативний командувач РСЗ задіяв усі наявні у нього сили і засоби, чергові винищувальні пари зведені, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у найвищий стан готовності. Вжиті заходи спрямовані на забезпечення безпеки на прилеглих до загрозливих територіях.

Оперативне командування Збройних Сил контролює ситуацію, а підпорядковані йому сили та засоби перебувають у повній готовності до негайного реагування