Польша подняла в небо военную авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине

Польша привела в готовность военную авиацию и системы противовоздушной обороны на фоне очередной массированной атаки россии по территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X, пишет УНН.

В ведомстве отметили, что решение принято в связи с активностью российской дальней авиации, которая наносит удары по Украине средствами воздушного нападения. В соответствии с действующими процедурами в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.

Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, в частности в районах, прилегающих к угрожаемым зонам – говорится в сообщении.

В польском командовании подчеркнули, что продолжают мониторить ситуацию вблизи границ страны. Все задействованные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию в случае возникновения угроз безопасности воздушного пространства Польши.

