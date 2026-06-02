Польша подняла в небо военную авиацию из-за массированной атаки РФ по Украине
Киев • УНН
Польша привела в готовность военную авиацию и системы противовоздушной обороны на фоне очередной массированной атаки россии по территории Украины. Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил Польши в соцсети X, пишет УНН.
Детали
В ведомстве отметили, что решение принято в связи с активностью российской дальней авиации, которая наносит удары по Украине средствами воздушного нападения. В соответствии с действующими процедурами в воздушном пространстве Польши начала действовать военная авиация, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки были приведены в состояние повышенной готовности.
Эти действия носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности воздушного пространства и его защиту, в частности в районах, прилегающих к угрожаемым зонам
В польском командовании подчеркнули, что продолжают мониторить ситуацию вблизи границ страны. Все задействованные силы и средства остаются готовыми к немедленному реагированию в случае возникновения угроз безопасности воздушного пространства Польши.
