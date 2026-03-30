Польша планирует электронный барьер на границе с Украиной – что известно
Киев • УНН
На границе установят подземные датчики и тепловизионные камеры для обнаружения нарушителей. Проект будет финансироваться за счет средств ЕС и государственного бюджета.
Польша планирует построить на польско-украинской границе современный электронный барьер, который, как ожидается, повысит безопасность страны и эффективность защиты от незаконного пересечения границы. Инвестиции, оцененные примерно в 450 миллионов злотых (105 млн евро), охватят участок польского отряда пограничной охраны в районе реки Буг, сообщает RMF24, пишет УНН.
На польско-украинской границе, в зоне пограничной дороги, контролируемой отрядом пограничной охраны реки Буг, будет построен технологически продвинутый электронный барьер
Как отмечается, "проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, оптоволоконных кабелей для передачи данных и силовых кабелей". "Будут установлены наземные столбы с камерами дневного освещения и тепловизионными камерами, которые круглосуточно будут контролировать территорию", пишет издание.
Все данные из системы, как указано, будут отправляться непосредственно в центр наблюдения в штаб-квартире польского пограничного подразделения, где их будут анализировать сотрудники пограничной службы страны. "Это решение призвано обеспечить быстрое реагирование на любые попытки незаконного пересечения границы, а также на другие угрозы", - говорится в сообщении.
Инвестиционные расходы, оцененные примерно в 450 миллионов злотых, будут покрыты из нескольких источников, сообщает издание. Одним из них является программа ЕС SAFE, но ее реализация в Польше столкнулась с препятствием в виде президентского вето. Сейчас продолжаются интенсивные консультации по обеспечению остальных средств для проекта, указывает издание.
Также указано, что продолжаются переговоры относительно возможных дат начала работ, которые будут зависеть от выбора подрядчиков и наличия финансирования.
Решение о строительстве электронного барьера, как сообщает издание, было принято "из-за растущей угрозы, возникшей в результате вооруженной агрессии России против Украины". Польские службы подчеркивают, что "ситуация за восточной границей Польши является динамичной, а деятельность преступных группировок и увеличение количества диверсионных актов в стране требуют решительных превентивных мер".
"Барьер предназначен не только для препятствования незаконному пересечению границы, но и для повышения эффективности выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать национальной безопасности", - сказано в сообщении.
После объявления тендера начнется процесс выбора подрядчика. Интерес к проекту высок, но окончательное решение будет зависеть от финансовых ресурсов и соблюдения строгих технологических требований. Тендер предусматривает возможность отмены, если не будет обеспечено надлежащего финансирования.
