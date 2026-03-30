Польша планирует электронный барьер на границе с Украиной – что известно

Польша планирует построить на польско-украинской границе современный электронный барьер, который, как ожидается, повысит безопасность страны и эффективность защиты от незаконного пересечения границы. Инвестиции, оцененные примерно в 450 миллионов злотых (105 млн евро), охватят участок польского отряда пограничной охраны в районе реки Буг, сообщает RMF24, пишет УНН.

Как отмечается, "проект предусматривает прокладку подземных кабелей для обнаружения сейсмических колебаний, оптоволоконных кабелей для передачи данных и силовых кабелей". "Будут установлены наземные столбы с камерами дневного освещения и тепловизионными камерами, которые круглосуточно будут контролировать территорию", пишет издание.

Все данные из системы, как указано, будут отправляться непосредственно в центр наблюдения в штаб-квартире польского пограничного подразделения, где их будут анализировать сотрудники пограничной службы страны. "Это решение призвано обеспечить быстрое реагирование на любые попытки незаконного пересечения границы, а также на другие угрозы", - говорится в сообщении.

Инвестиционные расходы, оцененные примерно в 450 миллионов злотых, будут покрыты из нескольких источников, сообщает издание. Одним из них является программа ЕС SAFE, но ее реализация в Польше столкнулась с препятствием в виде президентского вето. Сейчас продолжаются интенсивные консультации по обеспечению остальных средств для проекта, указывает издание.

Навроцкий наложил вето на закон SAFE, Туск назвал это позором и созывает внеочередное заседание правительства

Также указано, что продолжаются переговоры относительно возможных дат начала работ, которые будут зависеть от выбора подрядчиков и наличия финансирования.

Решение о строительстве электронного барьера, как сообщает издание, было принято "из-за растущей угрозы, возникшей в результате вооруженной агрессии России против Украины". Польские службы подчеркивают, что "ситуация за восточной границей Польши является динамичной, а деятельность преступных группировок и увеличение количества диверсионных актов в стране требуют решительных превентивных мер".

"Барьер предназначен не только для препятствования незаконному пересечению границы, но и для повышения эффективности выявления и реагирования на любые инциденты, которые могут угрожать национальной безопасности", - сказано в сообщении.

После объявления тендера начнется процесс выбора подрядчика. Интерес к проекту высок, но окончательное решение будет зависеть от финансовых ресурсов и соблюдения строгих технологических требований. Тендер предусматривает возможность отмены, если не будет обеспечено надлежащего финансирования.

Польша хочет создать собственную стену из дронов для противодействия российской угрозе