Польша готовит 45-й пакет помощи для Украины - Сикорский

Польша сейчас работает над новым пакетом военной помощи для Украины. Это будет уже 45-й пакет поддержки, сказал министр иностранных дел Радослав Сикорский в пятницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters.

"Польша отправила 44 пакета помощи Украине, сейчас мы организуем 45-й... Мы считаем, что только в виде военной помощи мы внесли около 4 миллиардов евро", - сказал Радослав Сикорский журналистам на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Праге.

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