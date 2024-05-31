Польща готує 45-й пакет допомоги для України - Сікорський
Київ • УНН
Польща готує черговий військової допомоги Україні.
Польща наразі працює над новим пакетом військової допомоги для України. Це буде вже 45-й пакет підтримки, сказав міністр закордонних справ Радослав Сікорський у п'ятницю. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters.
"Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро", - сказав Радослав Сікорський журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі.
Польща закликає дозволити Україні вражати цілі в рф західною зброєю29.05.24, 04:12 • 30310 переглядiв