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Польща готує 45-й пакет допомоги для України - Сікорський

Польща готує 45-й пакет допомоги для України - Сікорський

Київ • УНН

 • 63663 перегляди

Польща готує черговий військової допомоги Україні.

Польща наразі працює над новим пакетом військової допомоги для України. Це буде вже 45-й пакет підтримки, сказав міністр закордонних справ Радослав Сікорський  у п'ятницю. Про це УНН повідомляє із посиланням на Reuters. 

"Польща відправила 44 пакети допомоги Україні, зараз ми організуємо 45-й... Ми вважаємо, що тільки у вигляді військової допомоги ми внесли близько 4 мільярдів євро", - сказав Радослав Сікорський журналістам на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Празі.

Польща закликає дозволити Україні вражати цілі в рф західною зброєю29.05.24, 04:12 • 30310 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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