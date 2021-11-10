Польша заявила о задержании всех мигрантов, прорвавшихся из Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Всех мигрантов, которые прорвались через границу в Польшу в ночь на 10 ноября, задержали, сообщил глава Минобороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио, пишет УНН.
Блащак заявил, что ночь на польско-белорусской границе не была спокойной. Было много попыток прорвать границу, и две группы мигрантов ворвались в Польшу из Беларуси.
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"Отчеты командиров войска польского и то, что мы можем прочитать в сообщениях пограничной службы, свидетельствуют о том, что все, кто прорвался, были задержаны", - рассказал Мариуш Блащак о ситуации на границе с Беларусью.
Детали
Министр Блащак сообщил также, что на границе находится 15 тысяч солдат и их количество может увеличиться при необходимости. Есть пограничники и полиция.
По словам главы Минобороны Польши, мигранты, которые пытались проникнуть в Польшу, изменили свое поведение. Несколько дней назад, они пытались пересечь границу в Кузнице в одной большой группе, сейчас иностранцы собираются многими многочисленными группами и одновременно в нескольких местах пытаются сломать временную охрану.
На белорусской стороне границы находится по меньшей мере несколько тысяч человек. Как сообщают польские службы, мигранты вчера получили еду от белорусов. Иностранцы имеют палатки, спальные мешки, а вечером разжигают костер, чтобы согреться. За ними постоянно следят белорусские службы.
Согласно сообщению польской пограничной службы, за прошедшие сутки зафиксировали 599 попыток нелегального пересечения белорусско-польской границы.
Контекст
8 ноября ситуация на польско-белорусской границе обострилась. Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что страна привела в готовность войска вдоль границы из-за напряженной ситуации с мигрантами.
Большая группа нелегалов пыталась прорваться на территорию страны. На границе были слышны выстрелы. Белорусские пограничники заявили, что они раздавались с польской стороны.
В конце августа Польша, Литва, Латвия и Эстония обвинили Беларусь в использовании нелегальных мигрантов как оружия в так называемой гибридной войне против ЕС. Премьер-министры этих стран в совместном заявлении призвали ООН принять меры в отношении белорусского руководства.