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Польща заявила про затримання всіх мігрантів, які прорвалися з Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Усіх мігрантів, які прорвалися через кордон до Польщі в ніч проти 10 листопада, затримали, повідомив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак в ефірі Польського радіо, пише УНН.

Польща заявила про затримання всіх мігрантів, які прорвалися з Білорусі

Блащак заявив, що ніч на польсько-білоруському кордоні не була спокійною. Було багато спроб прорвати кордон, і дві групи мігрантів увірвалися до Польщі з Білорусі. 

Цитата:

"Звіти командирів війська польського і те, що ми можемо прочитати в повідомленнях прикордонної служби, свідчать про те, що всі, хто прорвався, були затримані", - розповів Маріуш Блащак про ситуацію на кордоні з Білоруссю.

Деталі

Міністр Блащак повідомив також, що на кордоні перебуває 15 тисяч солдатів і їхня кількість може збільшитися за потреби. Є прикордонники та поліція.

За словами очільника Міноборони Польщі, мігранти, які намагалися проникнути в Польщу, змінили свою поведінку. Кілька днів тому, вони намагалися перетнути кордон в Кузниці в одній великій групі, зараз іноземці збираються багатьма численними групами та водночас у кількох місцях намагаються зламати тимчасову охорону.

На білоруській стороні кордону перебуває щонайменше кілька тисяч людей. Як повідомляють польські служби, мігранти вчора отримали їжу від білорусів. Іноземці мають намети, спальні мішки, а ввечері розпалюють багаття, щоб зігрітися. За ними постійно стежать білоруські служби.

Згідно з повідомленням польської прикордонної служби, минулої доби зафіксували 599 спроб нелегального перетину білорусько-польського кордону.

Контекст

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами.

Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни. На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

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