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Дві групи мігрантів прорвалися через кордон із Польщею

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 листопада. УНН. Дві великі групи мігрантів зуміли прорватися через білорусько-польський кордон та опинилися на території Польщі, повідомляє радіо Bialystok із посиланням на Прикордонну службу, передає УНН.

Дві групи мігрантів прорвалися через кордон із Польщею

Деталі

За даними польської радіостанції, це сталося на околицях міста Кринки та села Біловеж.

Як повідомила речниця Прикордонної служби Підляського воєводства Катажина Зданович, в обох випадках мігранти зламали огорожу. Деяких людей затримали прикордонники, решту зараз розшукують, пише Bialystok.

Що було раніше

8 листопада ситуація на польсько-білоруському кордоні загострилася.

Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що країна привела в готовність війська вздовж кордону через напружену ситуацію з мігрантами. Велика група нелегалів намагалася прорватися на територію країни.

На кордоні були чутні постріли. Білоруські прикордонники заявили, що вони лунали з польського боку.

Наприкінці серпня Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів як зброї у так званій гібридній війні проти ЄС. Прем’єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.

В рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща почала будівництво паркану на кордоні з Білоруссю.

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