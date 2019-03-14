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Польша последовательно выступает против "Северного потока-2" - глава МИД

Киев • УНН

 • 10252 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Правительство Польши считает, что страна не должна находиться в зависимости от российского газа из-за строительства "Северного потока-2". Об этом заявил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович, сообщает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польша последовательно выступает против "Северного потока-2" - глава МИД

"Мы последовательно выступаем против реализации проекта Nord Stream-2 и поддерживаем критическую позицию Европейской комиссии касательно этого вопроса", - заявил Яцек Чапутович.

Он отметил, что ключевым проектом является строительство газопровода Baltic Pipe.

Чапутович подчеркнул, что одной из задач польской внешней политики является обеспечение энергетической безопасности, что может произойти только благодаря независимости от поставок российского газа.

Глава МИД Польши отметил, что целью пересмотра так называемой Газовой директивы является охват газопроводов из третьих стран законодательством Европейского Союза.

"В 2018 году мы создали коалицию из нескольких государств, что привело к согласованию текста просмотра Директивы, которая усложнила бы "Газпрому" использование его привилегированной позиции на европейском рынке. Это не меняет нашу негативную оценку Nord Stream-2", - отметил Чапутович.

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Как отметил министр, ключевым проектом для безопасности поставок газа является построение газопровода Baltic Pipe, которая соединит Польшу, через Данию, а затем Норвегию, с залежами газа в Северном море.

"После окончания строительства газопровода в октябре 2022 Baltic Pipe вместе с СПГ-терминалом им. президента Леха Качиньского в Свиноусте гарантирует Польше настоящую энергетическую независимость, а также позволит поддержать в этой сфере страны нашего региона", - подчеркнул Чапутович.

Напомним, сейм Польши принял закон о ратификации международного соглашения между Польшей и Данией в деле строительства газопровода Baltic Pipe.

Как сообщал УНН, США призывают союзников в Европе избавиться от газовой зависимости от России. В то же время Австрийская компания OMV считает "Северный поток-2" важным для Европы.

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