Польща послідовно виступає проти "Північного потоку-2" – голова МЗС

КИЇВ. 14 березня. УНН. Уряд Польщі вважає, що країна не повинна знаходитись в залежності від російського газу через будівництво "Північного потоку-2". Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.