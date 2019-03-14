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Польща послідовно виступає проти "Північного потоку-2" – голова МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Уряд Польщі вважає, що країна не повинна знаходитись в залежності від російського газу через будівництво "Північного потоку-2". Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович, повідомляє УНН з посиланням на Польське радіо.

Польща послідовно виступає проти "Північного потоку-2" – голова МЗС

"Ми послідовно виступаємо проти реалізації проекту Nord Stream 2 і підтримуємо критичну позицію Європейської комісії з цього питання", - заявив Яцек Чапутович.

Він зазначив, що ключовим проектом є будівництво газопроводу Baltic Pipe.

Чапутович підкреслив, що одним із завдань польської закордонної політики є гарантування енергетичної безпеки, що може відбутися тільки завдяки унезалежненню від постачання російського газу.

Голова МЗС Польщі зазначив, що метою перегляду так званої Газової директиви є охоплення газогонів з третіх країн законодавством Європейського Союзу.

"У 2018 році ми створили коаліцію з кільканадцяти держав, що привело до узгодження тексту перегляду Директиви, яка ускладнила би Газпрому використання його привілейованої позиції на європейському ринку. Це не змінює нашу негативну оцінку Nord Stream-2", - наголосив Чапутович.

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Як зауважив міністр, ключовим проектом для безпеки постачання газу є побудова газопроводу Baltic Pipe, що з’єднає Польщу, через Данію, а потім Норвегію, із покладами газу в Північному морі.

"Після закінчення побудови газогону в жовтні 2022 року Baltic Pipe разом із СПГ-терміналом ім. президента Лєха Качинського у Свіноусті гарантує Польщі справжню енергетичну незалежність, а також дозволить підтримати у цій сфері країни нашого регіону", - підкреслив Чапутович.

Нагадаємо, сейм Польщі прийняв закон про ратифікацію міжнародної угоди між Польщею і Данією у справі будівництва газопроводу Baltic Pipe.

Як повідомляв УНН, США закликають союзників в Європі позбутися газової залежності від Росії. В той же час Австрійська компанія OMV вважає "Північний потік-2" важливим для Європи.

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