Австрійська компанія OMV вважає "Північний потік-2" важливим для Європи

КИЇВ. 13 березня. УНН. Австрійська нафтогазова компанія OMV, яка є одним з партнерів “Газпрому” з “Північного потоку-2”, не коментує доповідь Європарламенту щодо відносин з Росією, але підтримує реалізацію цього проекту газопроводу в Європі. Про це повідомив у вівторок кореспонденту російського агентства ТАСС офіційний представник компанії OMV Андреас Рінфонер, передає УНН.