Австрійська компанія OMV вважає "Північний потік-2" важливим для Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Австрійська нафтогазова компанія OMV, яка є одним з партнерів “Газпрому” з “Північного потоку-2”, не коментує доповідь Європарламенту щодо відносин з Росією, але підтримує реалізацію цього проекту газопроводу в Європі. Про це повідомив у вівторок кореспонденту російського агентства ТАСС офіційний представник компанії OMV Андреас Рінфонер, передає УНН.
За словами співрозмовника агентства, резолюція висловлює тільки позицію Європарламенту і є частиною політичної дискусії, яку OMV вважає за краще не коментувати. “Ми вважаємо цей проект („Північний потік-2“) важливим для Європи і повністю його підтримуємо”, — зазначив Рінфонер.
Європарламент раніше схвалив резолюцію за доповіддю під назвою “Про політичні відносини між Європейським союзом і Росією”, де йдеться про необхідність згорнути здійснення проекту будівництва газопроводу “Північний потік-2”, а Росія більше не визнається стратегічним партнером Євросоюзу.
Як повідомляв УНН, США знову пригрозили ЄС санкціями через “Північний потік-2”.