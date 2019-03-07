США знову пригрозили ЄС санкціями через "Північний потік-2"

КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники США на енергетичній конференції у Брюсселі попередили, що адміністрація президента Дональда Трампа введе санкції щодо європейських компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2", яким планується поставляти газ з Росії до Німеччини в обхід України, передає УНН з посиланням на Голос Америки.