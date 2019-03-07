США знову пригрозили ЄС санкціями через "Північний потік-2"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Представники США на енергетичній конференції у Брюсселі попередили, що адміністрація президента Дональда Трампа введе санкції щодо європейських компаній, які беруть участь в будівництві газопроводу "Північний потік-2", яким планується поставляти газ з Росії до Німеччини в обхід України, передає УНН з посиланням на Голос Америки.
Заступник директора відділу у справах Європи Держдепартаменту Ніколь Гібсон попередила, що, якщо європейські компанії цього року знову візьмуться за прокладання трубопроводу, вони ризикують зіткнутися з "істотними санкціями".
Відмовившись уточнити які-небудь подробиці про ці санкції, Гібсон підкреслила, що Вашингтон не вважає питання про будівництво трубопроводу рішенням.
"Дехто каже, що будівництво "Північного потоку-2" - доконаний факт. Ми на це дивимося не так... Ми закликаємо європейських лідерів зробити так, щоб проект не був реалізований", - вказала вона.
Попередження Гібсон, що підвищило політичні ставки, прозвучало через два місяці після того, як посол США у Німеччині Річард Гренелл направив листи десяткам європейських будівельних і енергетичних компаній, попередивши, що їм загрожують санкції, якщо навесні вони відновлять прокладку сталевих труб з бетонним покриттям для "Північного потоку-2". Будівельні роботи були припинені у грудні через погоду.
Як зазначається, адміністрація Трампа бачить за новим трубопроводом серйозну політичну загрозу. Вони наполягають, що "Північний потік-2" похитне європейську безпеку, посилить залежність Західної Європи від російських енергоресурсів і дасть Кремлю додаткову можливість використовувати поставки газу для політичного тиску і шантажу щодо західноєвропейських держав.
Додамо, російський газопровід "Північний потік-2" будується для поставок газу до Німеччини в обхід України. В Україні вказують на політичність цього проекту і на те, що якщо "Північний потік-2" буде побудований, Росія організує серію провокацій, щоб остаточно припинити транзит через Україну. Німеччина заявляє, що не вважає цей проект політичним, і зробила кроки, спрямовані на збереження транзиту газу Україною.
У компанії-операторі Nord Stream 2 AG вважають єдиною проблемою для проекту трубопроводу "Північний потік-2" дозвіл на його прокладку від Данії, який сподіваються отримати до кінця року.
Данія заявила, що ухвалить рішення щодо "Північного потоку-2", виходячи з ситуації в Україні.