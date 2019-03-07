США снова пригрозили ЕС санкциями из-за "Северного потока-2"

Заместитель директора отдела по делам Европы Госдепартамента Николь Гибсон предупредила, что, если европейские компании в этом году снова возьмутся за прокладку трубопровода, они рискуют столкнуться с "существенными санкциями".

Отказавшись уточнить какие-либо подробности об этих санкциях, Гибсон подчеркнула, что Вашингтон не считает вопрос о строительстве трубопровода решением.

"Некоторые говорят, что строительство "Северного потока-2" - свершившийся факт. Мы на это смотрим не так... Мы призываем европейских лидеров сделать так, чтобы проект не был реализован", - указала она.

Предупреждение Гибсон, повысиашее политические ставки, прозвучало через два месяца после того, как посол США в Германии Ричард Гренелл направил письма десяткам европейских строительных и энергетических компаний, предупредив, что им грозят санкции, если весной они восстановят прокладку стальных труб с бетонным покрытием для "Северного потока-2". Строительные работы были приостановлены в декабре из-за погоды.

Как отмечается, администрация Трампа видит за новым трубопроводом серьезную политическую угрозу. Они настаивают, что "Северный поток-2" пошатнет европейскую безопасность, усилит зависимость Западной Европы от российских энергоресурсов и даст Кремлю дополнительную возможность использовать поставки газа для политического давления и шантажа в отношении западноевропейских государств.

Добавим, российский газопровод "Северный поток-2" строится для поставок газа в Германию в обход Украины. В Украине указывают на политичность этого проекта и на то, что если "Северный поток-2" будет построен, Россия организует серию провокаций, чтобы окончательно прекратить транзит через Украину. Германия заявляет, что не считает этот проект политическим, и предприняла шаги, направленные на сохранение транзита газа через Украину.

В компании-операторе Nord Stream 2 AG считают единственной проблемой для проекта трубопровода "Северный поток-2" разрешение на его прокладку от Дании, который надеются получить до конца года.

Дания заявила, что примет решение по "Северному потоку-2", исходя из ситуации в Украине.