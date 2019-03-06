Данія ухвалить рішення щодо "Північного потоку-2", виходячи з ситуації в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Данія ще не визначила, чи надасть вона дозвіл на прокладку німецько-російського газопроводу через її територіальні води, але припустила, що триваюча агресія Москви щодо України робить таку можливість менш вірогідною. Про це в середу заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, передає УНН з посиланням на AP.
Так, Датське енергетичне агентство в даний час розглядає заявку від російського "Газпрому" про надання дозволу на прокладку газопроводу через територіальні води країни. У разі відмови Данії, альтернативний маршрут буде більш дорогим, відзначає агентство.
Самуельсен заявив в середу, що як тільки прийде час уряду прийняти рішення, Копенгаген оцінить "що відбувається в Росії і як вони ставляться до України".
Однак у зв'язку з триваючою агресією він зазначив, що Росія "в цілому безумовно не працює в інтересах Данії".
Раніше фінансовий директор компанії-оператора проекту "Північний потік -2" Пол Коркоран заявив, що розраховує до кінця року отримати дозвіл від Данії на прокладку трубопроводу "Північний потік-2" для поставок російського газу в Європу, яке поки є єдиною проблемою для проекту.