Данія ухвалить рішення щодо "Північного потоку-2", виходячи з ситуації в Україні

КИЇВ. 6 березня. УНН. Данія ще не визначила, чи надасть вона дозвіл на прокладку німецько-російського газопроводу через її територіальні води, але припустила, що триваюча агресія Москви щодо України робить таку можливість менш вірогідною. Про це в середу заявив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен, передає УНН з посиланням на AP.