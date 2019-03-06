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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113770 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116443 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 117105 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146659 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 115972 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140664 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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Дания примет решение относительно “Северного потока-2”, исходя из ситуации в Украине

Дания примет решение относительно “Северного потока-2”, исходя из ситуации в Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 марта. УНН. Дания еще не определила, предоставит ли она разрешение на прокладку германо-российского газопровода через ее территориальные воды, но предположила, что продолжающаяся агрессия Москвы относительно Украины делает такую возможность менее вероятной. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, передаёт УНН со ссылкой на AP.

Так, Датское энергетическое агентство в настоящее время рассматривает заявку от российского “Газпрома” о предоставлении разрешения на прокладку газопровода через территориальные воды страны. В случае отказа Дании, альтернативный маршрут будет более дорогостоящим, отмечает агентство.

Самуэльсен заявил в среду, что как только придёт время правительству принять решение, Копенгаген оценит “что происходит в России и как они относятся к Украине”.

Однако в связи с продолжающейся агрессией он отметил, что Россия “в целом определенно не работает в интересах Дании”.

Ранее финансовый директор компании-оператора проекта "Северный поток -2" Пол Коркоран заявил, что рассчитывает к концу года получить разрешение от Дании на прокладку трубопровода “Северный поток-2” для поставок российского газа в Европу, которое пока является единственной проблемой для проекта.

Украинские Национальные Новости

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