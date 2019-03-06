Дания примет решение относительно “Северного потока-2”, исходя из ситуации в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Дания еще не определила, предоставит ли она разрешение на прокладку германо-российского газопровода через ее территориальные воды, но предположила, что продолжающаяся агрессия Москвы относительно Украины делает такую возможность менее вероятной. Об этом в среду заявил министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен, передаёт УНН со ссылкой на AP.
Так, Датское энергетическое агентство в настоящее время рассматривает заявку от российского “Газпрома” о предоставлении разрешения на прокладку газопровода через территориальные воды страны. В случае отказа Дании, альтернативный маршрут будет более дорогостоящим, отмечает агентство.
Самуэльсен заявил в среду, что как только придёт время правительству принять решение, Копенгаген оценит “что происходит в России и как они относятся к Украине”.
Однако в связи с продолжающейся агрессией он отметил, что Россия “в целом определенно не работает в интересах Дании”.
Ранее финансовый директор компании-оператора проекта "Северный поток -2" Пол Коркоран заявил, что рассчитывает к концу года получить разрешение от Дании на прокладку трубопровода “Северный поток-2” для поставок российского газа в Европу, которое пока является единственной проблемой для проекта.