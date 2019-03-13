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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113453 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116127 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116827 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146345 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115915 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140620 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145028 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Австрийская компания OMV считает "Северный поток-2" важным для Европы

Австрийская компания OMV считает "Северный поток-2" важным для Европы

Киев  •  УНН

 • 7586 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая является одним из партнеров “Газпрома” по “Северному потоку-2”, не комментирует доклад Европарламента по отношениям с Россией, но поддерживает реализацию этого проекта газопровода в Европе. Об этом сообщил во вторник корреспонденту российского агентства ТАСС официальный представитель компании OMV Андреас Ринфонер, передает УНН.

По словам собеседника агентства, резолюция выражает только позицию Европарламента и является частью политической дискуссии, которую OMV предпочитает не комментировать. “Мы считаем этот проект („Северный поток-2“) важным для Европы и полностью его поддерживаем”, — отметил Ринфонер.

Европарламент ранее одобрил резолюцию по докладу под названием “О политических отношениях между Европейским союзом и Россией”, где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода “Северный поток-2”, а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.

Как сообщал УНН, США вновь пригрозили ЕС санкциями из-за “Северного потока-2”.

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