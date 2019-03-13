Австрийская компания OMV считает "Северный поток-2" важным для Европы

По словам собеседника агентства, резолюция выражает только позицию Европарламента и является частью политической дискуссии, которую OMV предпочитает не комментировать. “Мы считаем этот проект („Северный поток-2“) важным для Европы и полностью его поддерживаем”, — отметил Ринфонер.

Европарламент ранее одобрил резолюцию по докладу под названием “О политических отношениях между Европейским союзом и Россией”, где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода “Северный поток-2”, а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.

Как сообщал УНН, США вновь пригрозили ЕС санкциями из-за “Северного потока-2”.