Австрийская компания OMV считает "Северный поток-2" важным для Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Австрийская нефтегазовая компания OMV, которая является одним из партнеров “Газпрома” по “Северному потоку-2”, не комментирует доклад Европарламента по отношениям с Россией, но поддерживает реализацию этого проекта газопровода в Европе. Об этом сообщил во вторник корреспонденту российского агентства ТАСС официальный представитель компании OMV Андреас Ринфонер, передает УНН.
По словам собеседника агентства, резолюция выражает только позицию Европарламента и является частью политической дискуссии, которую OMV предпочитает не комментировать. “Мы считаем этот проект („Северный поток-2“) важным для Европы и полностью его поддерживаем”, — отметил Ринфонер.
Европарламент ранее одобрил резолюцию по докладу под названием “О политических отношениях между Европейским союзом и Россией”, где говорится о необходимости свернуть осуществление проекта строительства газопровода “Северный поток-2”, а Россия более не признается стратегическим партнером Евросоюза.
Как сообщал УНН, США вновь пригрозили ЕС санкциями из-за “Северного потока-2”.