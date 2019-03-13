США закликають союзників в Європі позбутися газової залежності від Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Американські союзники в Європі не повинні знаходитися в залежності від поставок природного газу з Росії через будівництво "Північного потоку - 2". Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео на конференції CERAWeek в Х'юстоні 12 березня, повідомляє УНН з посиланням на Держдепартамент США.
"Ми не хочемо, щоб наші європейські союзники підсіли на російський газ через проект "Північний потік - 2", - сказав він. - Ми самі більше не хочемо залежати від поставок нафти з Венесуели". У зв'язку з цим США нарощують видобуток і експорт вуглеводнів.
США мають намір "допомогти своїм друзям забезпечити диверсифікацію" поставок енергоносіїв. Держсекретар в зв'язку з цим зазначив роль приватних компаній в нарощуванні експорту зрідженого природного газу в Польщу.
За словами держсекретаря, США розраховують на те, що Німеччина перегляне свою позицію і не дозволить завершити будівництво газопроводу "Північний потік - 2".
Нагадаємо, державний секретар США Майкл Помпео вважає, що Росія використовує енергетичні ресурси для вчинення політичного тиску на Україну.