США закликають союзників в Європі позбутися газової залежності від Росії

КИЇВ. 13 березня. УНН. Американські союзники в Європі не повинні знаходитися в залежності від поставок природного газу з Росії через будівництво "Північного потоку - 2". Про це заявив держсекретар США Майкл Помпео на конференції CERAWeek в Х'юстоні 12 березня, повідомляє УНН з посиланням на Держдепартамент США.