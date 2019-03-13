США призывают союзников в Европе избавиться от газовой зависимости от России

"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ из-за проекта "Северный поток - 2", - сказал он. - Мы сами больше не хотим зависеть от поставок нефти из Венесуэлы". В связи с этим США наращивают добычу и экспорт углеводородов.

США намерены "помочь своим друзьям обеспечить диверсификацию" поставок энергоносителей. Госсекретарь в связи с этим отметил роль частных компаний в наращивании экспорта сжиженного природного газа в Польшу.

По словам госсекретаря, США рассчитывают на то, что Германия пересмотрит свою позицию и не позволит завершить строительство газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео считает, что Россия использует энергетические ресурсы для оказания политического давления на Украину.