США призывают союзников в Европе избавиться от газовой зависимости от России
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Американские союзники в Европе не должны находиться в зависимости от поставок природного газа из России из-за строительства "Северного потока - 2". Об этом заявил госсекретарь США Майкл Помпео на конференции CERAWeek в Хьюстоне 12 марта, сообщает УНН со ссылкой на Госдепартамент США.
"Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ из-за проекта "Северный поток - 2", - сказал он. - Мы сами больше не хотим зависеть от поставок нефти из Венесуэлы". В связи с этим США наращивают добычу и экспорт углеводородов.
США намерены "помочь своим друзьям обеспечить диверсификацию" поставок энергоносителей. Госсекретарь в связи с этим отметил роль частных компаний в наращивании экспорта сжиженного природного газа в Польшу.
По словам госсекретаря, США рассчитывают на то, что Германия пересмотрит свою позицию и не позволит завершить строительство газопровода "Северный поток - 2".
Напомним, государственный секретарь США Майкл Помпео считает, что Россия использует энергетические ресурсы для оказания политического давления на Украину.