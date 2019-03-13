Помпео: РФ оказывает политическое давление на Украину с помощью энергетики

“Мы все знаем историю с Россией — она вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам. Она... лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией свой собственный народ. Вместо этого она использует эти газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на народ Украины”, — утверждал он.

Напоминаем, болгарские власти получили письмо от “Газпром экспорта”, в котором компания сообщила о планах прекратить транзит газа по трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года, в самом “Газпроме” опровергают данную информацию.