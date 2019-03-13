Помпео: РФ оказывает политическое давление на Украину с помощью энергетики

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 112193 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 116533 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 119167 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 119656 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 149920 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 116609 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141113 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145107 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130466 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130465 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помпео: РФ оказывает политическое давление на Украину с помощью энергетики

Помпео: РФ оказывает политическое давление на Украину с помощью энергетики

Киев  •  УНН

 • 9435 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. Государственный секретарь США Майкл Помпео считает, что Россия использует энергетические ресурсы для оказания политического давления на Украину. С таким утверждением глава американской дипломатии выступил во вторник на конференции CERAWeek в Хьюстоне, сообщает УНН.

“Мы все знаем историю с Россией — она вторглась в Украину, чтобы получить доступ к нефтегазовым ресурсам. Она... лишила Украину возможности самостоятельно использовать эти ресурсы, использовать эту инфраструктуру для того, чтобы снабжать энергией свой собственный народ. Вместо этого она использует эти газопроводы, чтобы оказывать давление, политическое давление на народ Украины”, — утверждал он.

Напоминаем, болгарские власти получили письмо от “Газпром экспорта”, в котором компания сообщила о планах прекратить транзит газа по трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года, в самом “Газпроме” опровергают данную информацию.

Украинские Национальные Новости

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