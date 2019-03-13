Помпео: РФ чинить політичний тиск на Україну за допомогою енергетики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Державний секретар США Майкл Помпео вважає, що Росія використовує енергетичні ресурси для вчинення політичного тиску на Україну. З таким твердженням глава американської дипломатії виступив у вівторок на конференції CERAWeek в Х’юстоні, повідомляє УНН.
“Ми всі знаємо історію з Росією — вона вторглася в Україну, щоб отримати доступ до нафтогазових ресурсів. Вона... позбавила Україну можливості самостійно використовувати ці ресурси, використовувати цю інфраструктуру для того, щоб забезпечувати енергією свій власний народ. Замість цього вона використовує ці газопроводи, щоб чинити тиск, політичний тиск на народ України”, — стверджував він.
Нагадуємо, болгарська влада отримала лист від “Газпром експорту”, в якому компанія повідомила про плани припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з України до Туреччини з січня 2020 року, у самому “Газпромі” спростовують дану інформацію.