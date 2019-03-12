У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини

КИЇВ. 12 березня. УНН. Болгарська влада отримала лист від “Газпром експорту”, в якому компанія повідомила про плани припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з України до Туреччини з січня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю глави Міненерго Болгарії Теменужки Петкової місцевому телеканалу bTV.