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У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини

У Болгарії заявили про скасування "Газпромом" транзиту через Україну до Туреччини

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Болгарська влада отримала лист від “Газпром експорту”, в якому компанія повідомила про плани припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з України до Туреччини з січня 2020 року. Про це повідомляє УНН з посиланням на інтерв’ю глави Міненерго Болгарії Теменужки Петкової місцевому телеканалу bTV.

Агентство вказує, що якщо друга гілка “Турецького потоку” не пройде через Болгарію, то Софія залишить за собою право звернутися до арбітражу з метою стягнення з “Газпрому” транзитних платежів, які країна за контрактом повинна отримувати до 2030 року.

У “Газпромі” російським ЗМІ заявили, що не надсилали жодного офіційного повідомлення на адресу влади Болгарії про намір припинити транзит газу по Трансбалканському коридору з січня наступного року.

“Разом з тим з введенням в експлуатацію газопроводу „Турецький потік“ в кінці 2019 року компанія планує поставляти газ споживачам регіону за новою системою”, — додав прес-секретар Олексія Міллера Сергій Купріянов.

Минулого тижня міністр вказала, що з 1 січня наступного року Софія втрачатиме 110 млн доларів на рік після того, як припиниться транзит з Росії до Туреччини.

“Для нас важливо, чи збережемо ми свою ключову позицію на газовій карті Європи”, — заявила Петкова.

Нагадуємо, болгарський прем’єр назвав зрадниками противників “Турецького потоку”.

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