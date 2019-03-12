В Болгарии заявили об отмене "Газпромом" транзита через Украину в Турцию
Киев • УНН
КИЕВ. двенадцатое марта. УНН. Болгарские власти получила письмо от “Газпром экспорта”, в котором компания сообщила о планах прекратить транзит газа по трансбалканскому коридору из Украины в Турцию с января 2020 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на интервью главы Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова местному телеканалу bTV.
Агентство указывает, что если вторая ветка “Турецкого потока” не пройдет через Болгарию, то София оставит за собой право обратиться в арбитраж с целью взыскания с “Газпрома” транзитных платежей, которые страна по контракту должна получать до 2030 года.
В “Газпроме” российским СМИ заявили, что не направляли никакого официального уведомления в адрес властей Болгарии о намерении прекратить транзит газа по Трансбалканскому коридору с января следующего года.
“Вместе с тем с вводом в эксплуатацию газопровода „Турецкий поток“ в конце 2019 года компания планирует поставлять газ потребителям региона по новой системе”, — добавил пресс-секретарь Алексея Миллера Сергей Куприянов.
На прошлой неделе министр указала, что с 1 января следующего года София будет терять 110 млн долларов в год после того, как прекратится транзит из России в Турцию.
“Для нас важно, сохраним ли мы свою ключевую позицию на газовой карте Европы”, — заявила Петкова.
Напоминаем, болгарский премьер назвал предателями противников “Турецкого потока”.